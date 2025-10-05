Сотни туристов из различных стран оказались в снежном плену на восточном склоне Эвереста в Тибете. Видео опубликовал «Абзац» в своем Telegram-канале.

Сильнейшая метель началась в субботу, 4 октября, на восточном склоне Эвереста, видимость резко сократилась до менее одного метра, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута.

«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — пояснили журналисты.

На кадрах представлены заснеженные горы, большие группы встревоженных людей на участках, где меньше снега. Палаток не видно — значительную их часть засыпало снегом.

По данным канала, вместе с людьми в ловушке оказались и яки — мощные животные не в в состоянии пройти через сугробы.

В настоящее время проводится масштабная спасательная операция — сотни местных жителей и спасателей расчищают снег на горе, в расчистке проходов задействована спецтехника.

Напомним, что Эверест (Джомолунгма) является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра.