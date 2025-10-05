Появились кадры обрушившегося на Китай тайфуна «Матмо»

Тайфун «Матмо» в воскресенье, 5 октября, достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Ролик опубликовала «Российская газета».

По данным газеты, скорость ветра достигает 48 м/с, идут проливные дожди. В ряде районов уровень осадков превысил 300 миллиметров.

На кадрах представлены затопленные улицы, сильные волны, пострадавшие здания, брошенная техника.

Журналисты заметили, что более 114 тыс. жителей уже перемещены из района бедствия в безопасные зоны.

Напомним, что ураганы время от времени обрушиваются на южные районы Китая и близлежащие страны. Так, в августе макрорегион пострадал от тропического тайфуна «Рагаса», а в сентябре — от «Каджики».