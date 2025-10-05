Стала известна роковая ошибка туристов Усольцевых, пропавших в тайге

Альпинист Александр Дымов рассказал, какую ошибку при подготовке к таежному походу мог допустить Сергей Усольцев — глава семьи, пропавшей под Красноярском. Об этом пишет «АиФ».

Дымов отметил, что Усольцев опытен и не раз ходил по сложнейшим маршрутам. Однако он больше турист, чем альпинист. Он часто отправлялся в походы спонтанно и не учитывал важные нюансы.

«У него всегда было все с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то еще, то если к нему зайти в момент выезда, то у него на столе только билеты на самолёт. Для него главное — это драйв поспешить куда-то, куда-то ринуться», — сказал Дымов.

По его словам, Усольцев — сильный, мощный человек. Он участвовал в сложных сплавах, походах, но не любил прорабатывать маршруты и подбирать экипировку. Организовывая семейную вылазку, Усольцев мог не учесть погодные условия, забыть необходимые вещи.

Дымов уверен, что Усольцевы планировали пройти по маршруту длиной не более пяти километров, поэтому взяли с собой малолетнюю дочь. Они «решили продлить себе лето», поскольку «мало отдыхали, мало выезжали».

Сейчас в Красноярском крае продолжаются поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери Арины. Они ушли в поход 28 сентября, с того времени связи с ними нет.