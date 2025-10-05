В многоэтажке в российском городе произошел взрыв
В городе Красный Луч Луганской Народной Республики произошел взрыв в многоквартирном доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка бытового газа, сообщает ТАСС.
Чрезвычайная ситуация произошла в четырехэтажном здании. В результате взрыва повреждены несколько квартир на четвертом этаже, а также серьезно пострадала крыша строения.
В настоящее время на месте работают оперативные службы и специалисты, которые проводят осмотр места происшествия и оценивают масштабы разрушений.
В Екатеринбурге произошел крупный пожар
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Соответствующие службы ведут работу по установлению всех обстоятельств случившегося.