В многоэтажке в российском городе  произошел взрыв

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики произошел взрыв в многоквартирном доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка бытового газа, сообщает ТАСС.

Чрезвычайная ситуация произошла в четырехэтажном здании. В результате взрыва повреждены несколько квартир на четвертом этаже, а также серьезно пострадала крыша строения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и специалисты, которые проводят осмотр места происшествия и оценивают масштабы разрушений.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Соответствующие службы ведут работу по установлению всех обстоятельств случившегося.