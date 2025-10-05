Появились подробности о погибших скалолазах на Камчатке

При восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае погибли опытный альпинист Виктор Вавиленок и ведомая им 27-летняя туристка. Они сорвались «в двойке» на высоте в 1,8 км, сообщает телеграм-канал Shot.

Вавиленок выступил гидом для двух туристок (27 и 34 лет), хотя подниматься на вулкан запрещено с 1 июля из-за частых камнепадов.

Виктору было 60 лет. Он член Федерации альпинизма России и член Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания. По словам знакомых, он не раз поднимался на камчатские вершины. Этой весной покорил Ключевскую сопку, снял фото кратера.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Фамилии гида и туристок официально пока не называются.

В сообщении СК России по Камчатскому краю сказано, что 4 октября текущего года группа из трех человек отправилась по незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка в Елизовском районе Камчатского края.

«На высоте 1800 метров местные жители Камчатского края — 60-летний мужчина и 27-летняя женщина сорвались со склона вулкана. В результате падения они получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых наступила их смерть на месте происшествия», — отмечают следователи.

Третью участницу восхождения удалось спасти. Сейчас она находится в медицинском учреждении.