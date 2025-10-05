В деле Сулейманова могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств. Такая информация содержится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.

В материалах указано, что следствие проверяет ряд других лиц на причастность к преступлениям. Ранее в рамках дела был арестован Муххамед Дарбишев. Ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа.

«Теневой миллиардер»: кто такой Ибрагим Сулейманов, обвиненный в трех убийствах

В пятницу Басманный суд арестовал Сулейманова на два месяца. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.

Имена жертв не раскрываются, однако источники СМИ говорят, что Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году Георгия Таля. Он занимал пост главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО).