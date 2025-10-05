Известный советский издатель трагически погиб в Москве

Известный советский издатель, бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев найден мертвым на западе Москвы.

Как стало известно «МК», 87-летнего пенсионера нашли мертвым возле дома на Молодогвардейской улице. Он проживал в этом же доме, на 6-м этаже. Рассматриваются версии суицида и несчастного случая.

Вячеслав Леонтьев работал в издательстве «Правда» с 1971 года в должности заместителя начальника производственного отдела, в 1984 году возглавил издательство и руководил им в дальнейшем, когда издательство было преобразовано во ФГУП «Пресса». Был включен в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who's Who.