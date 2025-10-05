Перебои со светом наблюдаются на подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о перебоях в электро- и водоснабжении на подконтрольной ВСУ части региона.
«Перебои со светом и водоснабжением», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы.
Также поступила информация, что во Львове после сообщений о взрывах в городе остановилась работа общественного транспорта.