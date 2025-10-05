Мошенники начинают вербовку подростков с юмора и образа успеха

В Министерстве внутренних дел России раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. С материалам ведомства ознакомился ТАСС.

© Газета.Ru

В документе указано, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. В МВД отметили, что такие методы не всегда оказываются успешными, однако подобных интернет-сообществ становится все больше.

При этом отличить безобидные развлекательные группы от тех, что преследуют незаконные цели, бывает крайне сложно. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни. В ведомстве подчеркнули, что стремление к "лайкам" и популярности нередко становится для молодежи мотивом участвовать в сомнительных онлайн-проектах.

Мошенники все активнее вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, так как они легче поддаются манипулированию. В ведомстве считают, что выбор мошенников нередко падает на подростков из-за их высокой технической грамотности и уверенного пользования интернетом.