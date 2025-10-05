Депутат Заксобрания Красноярского края: следов пропавшей семьи до сих пор нет

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что следов пропавшей во время похода в регионе семьи Усольцевых до сих пор не найдено.

По его словам, информации об их местонахождении нет уже шестые сутки.

«И четвёртые сутки непрерывного поиска. Безрезультатно. Обследована огромная территория... Следов нет», — написал депутат в Telegram-канале.

Кулеш отметил, что в поисках задействованы более двухсот человек, они работают и днём, и ночью.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей под Красноярском семьи подключаются всё новые волонтёры.

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин между тем рассказал RT, что пропавшая семья Усольцевых может выжить в тайге, если у них есть вода.