Депутат Заксобрания Красноярского края: следов пропавшей семьи до сих пор нет
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что следов пропавшей во время похода в регионе семьи Усольцевых до сих пор не найдено.
По его словам, информации об их местонахождении нет уже шестые сутки.
«И четвёртые сутки непрерывного поиска. Безрезультатно. Обследована огромная территория... Следов нет», — написал депутат в Telegram-канале.
Кулеш отметил, что в поисках задействованы более двухсот человек, они работают и днём, и ночью.
Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей под Красноярском семьи подключаются всё новые волонтёры.
Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин между тем рассказал RT, что пропавшая семья Усольцевых может выжить в тайге, если у них есть вода.