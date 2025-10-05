Раскрыто состояние выжившей при восхождении на Вилючинский вулкан туристки

Туристку, сорвавшуюся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, спустили к подножию горы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС. Отмечается, что туристка была передана бригаде территориального центра медицины катастроф. . "Ночью медики на высоте 1 500 метров осмотрели женщину - она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться", - говорится в сообщении.

Накануне днем незарегистрированная группа из трех человек начала подъем на Вилючинский вулкан. Два человека сорвались и получили травмы. Третья женщина удержалась на склоне, но не могла спуститься из-за сильного обледенения. К операции по спасению туристов привлекли 40 сотрудников МЧС, врачей центра медицины катастроф и волонтеров.