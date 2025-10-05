В центре Рима произошли стычки протестующих с полицией

В Риме радикалы, участвующие в акции в поддержку Палестины и "Флотилии стойкости", устроили стычку с полицейскими, пишет Il Messaggero. Как сообщает газета, митингующие пытались попасть в центр столицы Италии по улице через римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и соседний с ней квартал. У собора они встретились с полицейским кордоном.

© Газета.Ru

Правоохранители применили против них водометы и дубинки. В статье отмечается, что во время стычки протестующие возвели баррикады из мусорных баков и начали закидывать полицейских бутылками и петардами.

Затем активисты повредили фасад супермаркета, разбили стекла в машине полиции и подожгли ее. По данным газеты, были задержаны 12 митингующих. До этого в Риме неизвестные разрисовали статую папы Иоанна Павла II, установленную у центрального вокзала "Термини". На скульптуре понтифика, изображенного с распахнутыми одеждами, появилось изображение серпа и молота, а также были нанесены оскорбительные надписи.