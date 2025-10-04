В Грузии митингующие избили съемочную группу местного ТВ

В Тбилиси участники протеста напали на съемочную группу грузинского телеканала «Имеди». Об этом говорится в заявлении журналистов.

Инцидент произошел возле президентского дворца, когда демонстранты пытались штурмовать его. Небольшая группа протестующих внезапно начала проявлять агрессию в адрес съемочной группы, после чего произошла потасовка. Пострадали журналист и оператор. Помимо этого, митингующие повредили технику.

Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей и водометы против участников протеста. Митингующие до начала активного сопротивления успели ворваться на территорию резиденции президента Грузии.

4 октября стало известно, что несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью «мирного свержения власти». В связи с активностью протестующих к центру Тбилиси направили большое число силовиков.

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.