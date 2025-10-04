Появились подробности дела о двойном убийстве в Якутске

Задержанная в Якутске 16-летняя девочка, подозреваемая в убийстве матери и брата, имела проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на знакомых семьи.

Накануне в квартире дома в 202 микрорайоне Якутска были обнаружены тела 40-летней Валерии и ее 11-летнего сына. Это члены семьи известного в Якутии политика Саввы Михайлова, погибшего в СВО два года назад.

По подозрению в убийстве оперативники задержали 16-летнюю дочь убитой. Также задержана подруга дочери.

Знакомые рассказали, что сын и дочь Валерии были инвалидами. У девочки был сахарный диабет.

О болезни детей в соцсетях писала и погибшая мать. Она рассказывала, что ей непросто дается реабилитация детей с инвалидностью (с нарушением опорно-двигательной системы). После смерти мужа вдова также признавалась, что семья скучает по отцу, особенно дочь.

Жену и сына погибшего на СВО российского политика нашли убитыми

При этом после смерти супруга Валерия перестала публиковать в соцсетях фотографии и видео с дочерью. Знакомые предполагают, что между ними была ссора.