В Москве эвакуировали пациентов детского медучреждения

Едкий запах химикатов охватил Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева. Персонал немедленно перевел маленьких пациентов в другой корпус, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, во втором корпусе института на Талдомской улице проводилась плановая дезинсекция. Резкий запахов препаратов против насекомых поднялся из подвала и распространился по палатам.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Напомним, что в 2020 году в медицинском учреждении на Талдомской улице сработала пожарная сигнализация. На место прибыли специалисты экстренных служб. Вместе с тем, эвакуация не проводилась.