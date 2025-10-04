У приемной матери полицейские забрали 11 детей

Следственное управление УМВД России по городу Шахты завершило расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как выяснили следователи, обвиняемая на основании договоров с местными органами опеки имела статус приемного родителя. У нее содержались 11 несовершеннолетних детей, включая сирот и инвалидов.

Женщина постоянно жестоко обращалась с детьми, такая информация поступила правоохранителям из министерства образования Ростовской области.

Все 11 потерпевших детей были допрошены с участием педагогов-психологов и законных представителей. После выявления фактов жестокого обращения они были изъяты из опасных условий содержания и помещены в специализированное учреждение, где им оказывается необходимая психологическая помощь.

Как проинформировали в ГУ МВД по Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.