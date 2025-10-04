В Анталье найдено тело 41-летнего туриста с маской для снорклинга

Полиция расследует гибель турка с пропуском инвалида на пляже Антальи

У берегов Антальи, в районе парка Ататюрка, обнаружено тело 41-летнего гражданина Турции Дениза Гюля с маской для подводного плавания, сообщает агентство DHA. В вещах погибшего находился пропуск инвалида.

Инцидент произошёл утром 4 октября. Тело утонувшего мужчину заметил один из отдыхающих, находившийся на пляже. По его словам, он сообщил о находке рыбакам, а те оповестили полицию. На погибшем были шорты и маска с трубкой для снорклинга, позволяющая наблюдать подводный мир без полного погружения.

Полицейские осмотрели место происшествия, собрали личные вещи и направили тело Дениза Гюля в морг для судебно-медицинской экспертизы.

