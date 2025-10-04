Жителя ДНР приговорили к 15 годам строгого режима за госизмену

Жителя посёлка городского типа Володарское в ДНР Сергея Петрика приговорили к 15 годам строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, мужчина вышел на связь в мессенджере с представителями СБУ и передавал им данные о местах расположения подразделений Минобороны России.

Верховный суд ДНР признал его виновным в совершении преступления по статье о госизмене. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 105 тыс. рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента, передавшего Киеву сведения о ЗРК С-300.