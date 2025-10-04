Толпа подростков зверски избила и подожгла 12-летнюю девочку

Чудовищный по своей жестокости случай произошел в Орске. В собственный день рождения 12-летняя девочка стала жертвой расправы, которую устроила толпа подростков. Поводом для пыток стало то, что она якобы понравилась «не тем» мальчикам и «неправильно» одевалась.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, пострадавшую, гулявшую в свой день рождения, поймала группа из примерно 10 подростков — мальчиков и девочек. Ее оттащили в поле и устроили показательную экзекуцию, снимая все на видео.

Девочку безжалостно избивали, пиная ногами по телу и в пах. Затем в нее начали бросать зажженные спички, подожгли и выдирали волосы. После этого ребенка поставили на колени, плевали в нее и заставили извиняться на камеру. В конце, пригрозив, запретили рассказывать о случившемся матери.

Домой девочка пришла практически ползком. Мать немедленно вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы паховой и брюшной полостей, а также ссадины и ожоги. Сейчас она находится в больнице.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, по факту нападения проводится проверка.