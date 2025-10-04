Акула-нянька напала на россиянку на Мальдивах

На Мальдивах российскую туристку укусила за руку акула-нянька. Это уже не первый инцидент в 2025 году, сообщает ТВЦ,

Туристка Елена рассказала, что они плавали с акулами, выйдя в их место обитания на катере. Одной из девушек во время плавания стало плохо, с ней произошла паническая атака. Елена помогала ей добраться до катера, и в это время акула атаковала.

«Во время плавания меня укусила акула-нянька. На острове я обратилась за помощью в местный госпиталь, мне обработали рану, промыли ее и сделали прививку от столбняка», — рассказала потерпевшая.

Она также продемонстрировала фото пострадавшей руки, на ней видны следы от зубов акулы.

Многие отели на Мальдивах предлагают экскурсии, во время которых можно плавать рядом с акулами в их естественной среде обитания. Организаторы уверяют, что это безопасно и местные акулы безвредны для человека.

Однако инциденты случаются. Похожий случай произошел весной этого года. Тогда россиянке, пострадавшей от зубов акулы-няньки, пришлось делать экстренную операцию, причем страховая компания отказалась ее оплачивать.