Ледяная смерть: спасательная операция на Камчатке обернулась трагедией

В ходе масштабной спасательной операции на Вилючинском вулкане на Камчатке, где сорвались трое туристов, стало известно, что один из пострадавших погиб.

Как сообщили в МЧС, мужчина, сорвавшийся со склона, скончался. Еще одна пострадавшая, девушка, находится в тяжелом состоянии, рядом с ней постоянно дежурят четверо спасателей. Поиски третьей альпинистки, которая, предположительно, находится выше по склону, продолжаются.

Напомним, накануне группа из трех туристов сорвалась во время восхождения. Спасательная операция развернулась в сложнейших условиях. В ней были задействованы вертолет, высокопроходимая техника и наземная группировка из 45 спасателей и волонтеров.

Трагедия произошла на фоне предупреждений властей. Министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев ранее заявил, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за землетрясений, и находиться в горах в такое время "крайне опасно".

Он также подтвердил, что группа не была зарегистрирована в МЧС, а их восхождение было самовольным. Изначально министр выражал надежду, что все закончится благополучно, однако суровые условия и серьезность травм привели к гибели одного из туристов.