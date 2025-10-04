Друг напал на раненого бойца СВО из-за денег

Вопиющий случай подлости и жестокости произошел в Новосибирской области. Действующий участник СВО, приехавший домой на лечение после тяжелого боевого ранения, был избит своим старым знакомым из-за денежного долга.

Как сообщает Телеграм-канал «Русская община», история началась с того, что воин одолжил своему знакомому деньги. Вернувшись домой на реабилитацию, он максимально корректно и вежливо попросил вернуть долг. Однако должник, которого авторы сообщения называют «нелюдем», воспринял доброту за слабость.

Вместо того чтобы вернуть деньги, он ворвался в дом к раненому бойцу и напал на него и его супругу, нанеся им телесные повреждения.

«Этот эпизод – позор и вызов нашему обществу. Пока воины рискуют жизнью ради нашей мирной жизни, рядом с нами находятся те, кто способен на такие низкие поступки», — говорится в сообщении.

Пострадавшие сняли побои и подали заявление в полицию. Сейчас раненый воин и его семья находятся под защитой «Русской Общины» Новосибирской области, которая и предала этот случай огласке.