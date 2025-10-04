В Турции задержаны подростки, готовившие теракт

Задержанные в Стамбуле подростки, в том числе гражданин Туркмении, контактировали с боевиками ИГ* и планировали теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Турецкие силовики за девять месяцев задержали 3686 подозреваемых в связях с ИГ*. Арестованы 784 человека.

Так, 9 сентября полиция задержала в стамбульском районе Аташехир 15-летнего подростка, контактировавшего с террористами через мессенджеры с шифрованием. В компьютере школьника нашли файлы с инструкциями по изготовлению коктейлей Молотова, взрывчатых веществ, инструкции по сборке оружия и стрельбе, большое количество документов и видео об ИГ*.

Это не первый подобный случай. Минувшим летом в Стамбуле задержали 14-летнего гражданина Туркмении Д. Р., также общавшегося с боевиками ИГ*. Через Telegram ему отправляли ему «учебные материалы» по изготовлению бомб и проведению терактов.

Газета отмечает, что подросток, напавший в сентябре на полицейский участок в Измире, также пользовался мессенджерами с шифрованием.

*запрещенная в России террористическая группировка