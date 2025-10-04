Спасатели нашли двух из трех пропавших на камчатском вулкане альпинистов

Спасатели обнаружили двух участников альпинистской группы, получивших травмы при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

© Московский Комсомолец

По его словам, туристам требуется медицинская помощь, однако точный характер повреждений установить не удалось из-за плохой связи. По предварительной информации, у пострадавших могут быть переломы рук.

Поиски третьего участника группы продолжаются. Спасательная операция ведется на высоте 2280 метров с привлечением 45 человек, включая сотрудников МЧС и волонтеров.

Ранее в субботу поступил вызов о том, что три альпиниста сорвались при подъеме на вулкан. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет со спасателями и медиками на борту.