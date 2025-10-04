На Сахалине пропала девочка

Девочка 14 лет пропала в Южно-Сахалинске, проводится проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.

"Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия [девочки] 2011 года рождения, которая 3 октября 2025 года ушла из дома по адресу: город Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 31, и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Девочка среднего телосложения, ростом 153 см, у нее длинные русые волосы, левая бровь посередине выщипана полоской. Была одета в бежевую синтепоновую куртку, серые широкие брюки, черную водолазку, серые кроссовки, при себе был черный рюкзак со школьными принадлежностями.