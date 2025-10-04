В Белгороде приостановили работу трех торговых центров из-за атак беспилотников ВСУ

В Белгороде до конца дня приостановлена работа трех торговых центров в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и возле магазина «1000 Мелочей», — написал он.

Сегодня Гладков заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории сел Стрелецкое и Пушкарное в Белгородском районе. В первом населенном пункте выявили повреждение ворот домовладения, во втором — кровли частного дома, уточнил глава региона.

3 октября Вооруженные силы РФ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из выпущенных ими боеприпасов попал в частный жилой дом. Женщина получила несовместимые с жизнью ранения.