Власти Турции прокомментировали сообщения о взрыве на химическом заводе

В субботу турецкие СМИ сообщили о взрыве на химическом заводе в провинции Коджаэли. Однако местные власти заявили, что на заводе не было взрыва и пожара, а речь идет о «несчастном случае на производстве», сообщает NTV.

В субботу турецкие СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем на химическом заводе в городе Диловасы. На место происшествия было отправлено «множество экстренных служб». По предварительным данным, двое рабочих погибли.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ заявил, что на заводе не было взрыва и пожара. По его словам, во время ремонтных работ произошел несчастный случай на производстве.

Акташ подтвердил, что в результате инцидента погибли два человека, пострадавших нет.