Пытавшийся похитить девочку в Балашихе шокировал своей версией в суде

Суд арестовал до 2 декабря 39-летнего Виталия Мананникова, который 1 октября пытался похитить школьницу в подмосковной Балашихе. В зале суда мужчина разыграл настоящий спектакль, уверяя, что у него и в мыслях не было ничего дурного, а он просто хотел помочь «растерянной» девочке.

Его версия кардинально расходится с кадрами видеонаблюдения, на которых видно, как он хватает ребенка за руку и пытается силой увести с собой.

В суде Мананников, который работает охранником, вел себя эмоционально и пытался вызвать сочувствие.

«Я не бандит, у меня у самого две дочери», — заявил он.

По словам мужчины, он был пьян и ему показалось, что девочка потерялась или сбежала из дома. Он утверждал, что просто хотел отвести ее в полицию.

«Я говорю: «Давай свяжемся с родителями, позвоним». Телефон достал. Тут налетели: «Вы что пристали к ребенку?!» — рассказал Мананников свою версию событий.

Однако эта история не вяжется с тем, что произошло на самом деле. 1 октября Мананников подошел к девочке у магазина, схватил ее и, представляясь ее отцом, попытался увести. Ребенок закричал, и на помощь пришел случайный прохожий, который и спас школьницу.

Как выяснилось, Мананникова неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Ближайшие два месяца он проведет под стражей.