Суд взыскал около 925 млн рублей с организаторов фортификаций под Белгородом

Останкинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал около 925 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

«Требования прокуратуры удовлетворили полностью», — заявил собеседник.

Уточняется, что в иске, процесс по которому проходил в закрытом режиме, фигурируют обвиняемые в мошенничестве вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-глава регионального Управления капитального строительства, а также три бизнесмена и две фирмы.

Уточняется, что в рассмотрении иска участвовали различные ведомства, включая Минобороны и Минстрой России.

