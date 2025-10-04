Суд взыскал около 925 млн рублей с организаторов фортификаций под Белгородом
Останкинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал около 925 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
«Требования прокуратуры удовлетворили полностью», — заявил собеседник.
Уточняется, что в иске, процесс по которому проходил в закрытом режиме, фигурируют обвиняемые в мошенничестве вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-глава регионального Управления капитального строительства, а также три бизнесмена и две фирмы.
Уточняется, что в рассмотрении иска участвовали различные ведомства, включая Минобороны и Минстрой России.
