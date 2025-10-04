Назван мотив 16-летней убийцы семьи политика Михайлова
16-летняя дочь якутского политика Саввы Михайлова и ее подруга задержаны по подозрению в убийстве своей матери и младшего брата. По данным издания «База», подростки могли совершить преступление на почве тяжелой депрессии.
Как сообщил друг семьи, девушка тяжело переживала смерть отца, скончавшегося в 2023 году, и проходила лечение у психолога. Окружающие характеризуют ее как замкнутого ребенка.
Тела женщины и ребенка были обнаружены в квартире в Якутске, на месте найдены нож и молоток. Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Савва Михайлов был заместителем председателя Госкомитета по занятости населения Якутии и ветераном СВО.