В районе поиска пропавшей в тайге семьи заметили две стаи волков

В Красноярском крае спасатели и волонтеры продолжают искать семью Усольцевых, пропавшую в тайге. В районе поисков замечены две стаи волков. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Кулеш.

Депутат сообщил, что поиски пропавших супругов Усольцевых и их малолетней дочери пока не принесли результатов.

«В районе Кутурчинского белогорья вечером началась снежная буря, пришлось приостановить полеты БПЛА. Сейчас там выпал снег. В районе поиска были замечены две стаи волков», — сказал Кулеш.

По его словам, сейчас в поиске задействованы более 200 человек, но у них заканчиваются ресурсы.

Депутат попросил помочь поисковикам. Им требуется топливо (дизель и бензин) для работы генераторов и техники; усилители связи и спутниковое оборудование; аккумуляторы. Также нужны питание и вода, одноразовая посуда, молотый кофе или энергетики.

Видевшим пропавших или желающим помочь в поисках следует звонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт». Телефон 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Шесть дней назад железногорцы Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина ушли в тайгу и пропали.

Кутурчинское белогорье — протяженная (почти 80 квадратных километров) возвышенность на границе Манского и Партизанского районов Красноярского края. Это труднопроходимая тайга, в верхней части нагорья легко сбиться с пути, троп там нет.