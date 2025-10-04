В Новосибирске мужчины на Audi устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Драка со стрельбой произошла сегодня ночью возле заведения <…> на Большевистской, 128. Какая-то компания дралась, подъехали люди на «Ауди», продолжилась разборка. После стрельбы один из парней скинул свой ствол, который искали около часа в кустах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели конфликт на видео. На записи видно, что несколько человек кричат и дерутся возле припаркованных автомобилей, затем на кадрах слышны звуки выстрелов. По информации канала, местные жители часто становятся свидетелями драк возле данного заведения.

