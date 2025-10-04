Женщина разбила бутылки с виски и устроила скандал на таможне Петербурга

На таможне Санкт-Петербурга женщина отказалась декларировать шотландский виски. При конфликте с сотрудниками она разбила пять бутылок прямо на пункте досмотра.

Сообщается, что россиянка прибыла из Эстонии через границу в Ивангороде. На таможне путешественница забыла о необходимости декларировать алкоголь и другие напитки в объеме более трех литров на человека.

На вопросы сотрудников она не ответила, начала вести себя грубо, показывать неприличные жесты и в итоге разбила весь свой груз.

В отношении женщины возбудили административное дело за недекларирование товаров и уголовное дело за оскорбление представителей власти. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей или до одного года исправительных работ, передает Telegram-канал Baza.

Ранее сотрудники таможни задержали москвича, который пришел на почту с целью забрать посылку с наркотиками из Китая. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту контрабанды сильнодействующего вещества. Жителю столицы грозит до пяти лет колонии.