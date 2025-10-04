Стали известны детали ЧП с туристами на Камчатке

Майк Габриелян

На Камчатке три туриста получили серьезные травмы. Они сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан, который власти закрыли для посещения. Об этом в соцсетях рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Стали известны детали ЧП с туристами на Камчатке
© РИА Новости

Министр рассказал, что туристы получили серьезные травмы рук. Одна девушка пропала, но позже нашлась.

Сейчас пострадавшие не могут самостоятельно спуститься. На помощь им отправили спасательный вертолет МИ-8. Наземная группа КСЦ тоже в пути, «готовится второй эшелон».

Лебедев добавил, что группа не была зарегистрирована, а власти закрыли данный маршрут.

«Сейчас полетаем, спасем всех....Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить», — заявил Лебедев.

По его словам, в крае сейчас сейсмоопасная ситуация: введен режим ЧС, обвалы могут быть в любую секунду. Однако любители экстрима не вняли предупреждениям.