Стали известны детали ЧП с туристами на Камчатке

На Камчатке три туриста получили серьезные травмы. Они сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан, который власти закрыли для посещения. Об этом в соцсетях рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Министр рассказал, что туристы получили серьезные травмы рук. Одна девушка пропала, но позже нашлась.

Сейчас пострадавшие не могут самостоятельно спуститься. На помощь им отправили спасательный вертолет МИ-8. Наземная группа КСЦ тоже в пути, «готовится второй эшелон».

Лебедев добавил, что группа не была зарегистрирована, а власти закрыли данный маршрут.

«Сейчас полетаем, спасем всех....Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить», — заявил Лебедев.

По его словам, в крае сейчас сейсмоопасная ситуация: введен режим ЧС, обвалы могут быть в любую секунду. Однако любители экстрима не вняли предупреждениям.