СК завершил расследование дела о жилищных субсидиях Минобороны

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дело было заведено в отношении Сергея Теры, бывшего замначальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны.

Следователи установили, что Тера за взятку помог незаконно получить субсидии в повышенном объеме Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву. Подельниками Теры выступили Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева.