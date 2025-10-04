В Томске пьяные подростки избили 11-летнюю девочку

Томские следователи начали проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Сообщение об избиении 11-летней девочки в подъезде дома № 119А по улице Ивана Черных поступило в дежурную часть полиции вечером 3 октября. Неизвестные молодые люди ударили ребенка по голове.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно выехали на указанный адрес, - сообщает УМВД России по Томской области. - В ходе оперативных мероприятий был задержан 17-летний местный житель".

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Поиски второго подростка продолжаются.

"Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего", - пояснили в СУ СКР по Томской области.

Отмечается, что пострадавшую девочку осмотрели медицинские работки. Угрозы ее жизни и здоровью нет.