В Томске пьяные подростки избили 11-летнюю девочку
Томские следователи начали проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Сообщение об избиении 11-летней девочки в подъезде дома № 119А по улице Ивана Черных поступило в дежурную часть полиции вечером 3 октября. Неизвестные молодые люди ударили ребенка по голове.
"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно выехали на указанный адрес, - сообщает УМВД России по Томской области. - В ходе оперативных мероприятий был задержан 17-летний местный житель".
Медицинское освидетельствование показало, что задержанный подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Поиски второго подростка продолжаются.
Отмечается, что пострадавшую девочку осмотрели медицинские работки. Угрозы ее жизни и здоровью нет.