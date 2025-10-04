Подростка застрелили на охоте: приняли за белку

Семнадцатилетний подросток Карсон Райан из Айовы (США) погиб в результате трагического несчастного случая на охоте, когда один из членов его охотничьей группы принял подростка за белку и произвел смертельный выстрел в затылок.

© Московский Комсомолец

В штате Айова семнадцатилетний заядлый охотник и перспективный спортсмен Карсон Райан отправился на обычную охоту на белок в компании друзей, но домой не вернулся. По предварительной версии следствия, один из участников охотничьей группы принял движение подростка за белку и произвел роковой выстрел, пуля попала Карсону в затылок. Несмотря на срочную доставку в медицинский центр, спасти юношу не удалось, и он скончался от полученных ранений.

Департамент природных ресурсов штата Айова совместно с офисом шерифа округа Вашингтон квалифицировали произошедшее как «случайную стрельбу», но тем не менее начали тщательное расследование всех обстоятельств трагедии. Эта история потрясла местное сообщество, где Карсона знали как активного и жизнерадостного молодого человека. Помощник футбольного тренера Вашингтонской средней школы Ник Уильямс на поминальной службе поделился: «Карсон был яростным соперником во всем, что он делал. Он любил рыбалку, ему нравилось проводить время с друзьями. Но, что более важно, Карсон был человеком невероятной веры. Его улыбка и смех были заразительными».

Легкоатлетическая команда опубликовала обращение в социальных сетях, где просила всех «хранить память о маме Карсона, его семье, одноклассниках и товарищах по команде в своих сердцах». Суперинтендант школьного округа Уилли Стоун в своем обращении охарактеризовал погибшего как «по-настоящему доброго, вдумчивого и заботливого человека», подчеркнув, что все, кто знал Карсона, будут бережно хранить о нем память. В знак поддержки семьи Райана и в память о подростке школьный округ Пекин призвал всех учащихся и сотрудников надеть оранжевую и черную одежду — цвета, которые должны были стать цветами выпуска Карсона.

Трагедия вызвала волну поддержки по всему штату. Онлайн-кампания по сбору средств для семьи погибшего на американской краудфандинговой платформе всего за несколько дней собрала более 55 тысяч долларов. Организатор сбора Келси Уилер написала: «Наша дорогая подруга Хайди столкнулась с невообразимой трагедией. Ее любимый сын Карсон погиб слишком рано в результате трагического несчастного случая. Ни один родитель не должен пережить такую тяжелую утрату». В описании кампании Карсон характеризуется как «сын, друг и источник света для всех, кто имел честь знать его», чья «доброта, юмор и неподдельный дух затронули бесчисленное количество жизней». Собранные средства пойдут на поддержку семьи и покрытие мемориальных расходов.