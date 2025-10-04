СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом стало известно в пятницу, 3 октября.

© Вечерняя Москва

Торкунова включили в базу розыска в июне 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и совершении преступления группой лиц. В марте 2023 года ректор МГИМО уже был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, передает ТАСС.

Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера. Певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта.

До этого база украинского сайта «Миротворец»* пополнилась личными данными полного тезки украинского президента Владимира Зеленского. Мужчина также обвиняется в нарушении государственной границы Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.