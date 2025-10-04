«Ангарский маньяк» рассказал о своих убийствах женщин

Самый кровавый серийный убийца в истории России и СССР Михаил Попков объяснил, что из-за многочисленности совершенных преступлений воспоминания о них накладываются друг на друга. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", совершал преступления начиная с 1990-х годов. Общее число доказанных убийств составляет 89 эпизодов, что делает его наиболее масштабным серийным преступником в истории страны. Несмотря на арест в 2012 году, новые эпизоды продолжают раскрываться до настоящего времени. Попков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Ангарский маньяк» признался в еще одном убийстве

Одной из установленных жертв преступника стала 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в школе Ангарска. Попков встретил её в парке "Современник" в 2011 году, возвращаясь домой после ремонтных работ в приобретенной квартире. В ходе допроса преступник сообщил, что помнит возникший конфликт с женщиной, после чего, разозлившись, принял решение убить её и последовал за ней.

Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое, отмечается в материалах дела.

Как установили следователи, после жестокого избиения жертвы он совершил удушение, а затем нанес множественные удары топором по голове. Тело было перемещено в кирпичное строение на территории парка, облито ацетоном и подожжено.

За данное преступление в конце августа текущего года Попкову было назначено дополнительное наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров окончательной мерой наказания стало пожизненное заключение в колонии особого режима.