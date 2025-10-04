Приставы не смогли взыскать 72 млн с обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова

Геворк Саркисян, фигурирующий в деле о мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, накопил задолженность, превышающую 72,4 миллиона рублей. Однако, как следует из судебных документов и материалов Федеральной службы судебных приставов, производство по взысканию этой суммы было прекращено в связи с тем, что у должника не было обнаружено ни имущества, ни денежных средств, сообщает РИА Новости.

Согласно официальным данным, в марте 2023 года судебные приставы Московской области возбудили исполнительное производство против Саркисяна на основании исполнительного листа, выданного Мосгорсудом еще в ноябре 2022 года. Однако спустя несколько месяцев, в июне 2023 года, взыскание было прекращено по причине невозможности установить местонахождение самого должника, его имущества или получить какую-либо информацию о наличии у него денежных средств.

История этого долга берет начало в августе 2021 года, когда на Саркисяна был подан иск о взыскании задолженности по займу, полученному им еще в 2019 году. Первоначально, в апреле 2022 года, Черемушкинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований, однако в сентябре того же года Московский городской суд отменил это решение и постановил взыскать долг с Саркисяна.

