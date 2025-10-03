Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать по одной причине

В Красноярском крае из-за плохой погоды временно приостановлены поиски авиацией пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, наземные спасатели продолжают работать на месте и задействуются беспилотники.

Собеседник агентства отметил, что вертолетный поисково-спасательный отряд работал на месте в четверг, пока позволяла погода. Однако погода испортилась, летать уже не получается, но делать это пытаются с помощью беспилотников, добавил он.

Ранее сообщалось, что семья вместе с пятилетней дочерью отправилась в поход без проводника 28 сентября и перестала выходить на связь. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Проводник также рассказал, что семья с ребенком долгий поход не планировала. По его словам, россияне собирались «дойти до ближайшей горки и вернуться».