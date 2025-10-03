На Камчатке произошло сильное землетрясение

На Камчатке зафиксировано новое землетрясение. Его магнитуда составила 6,4. Подземные толчки ощущались в 224 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине почти 20 километров. Об этом пишет ТАСС.

Это уже не первое сейсмическое событие в регионе за последние сутки. Ранее полуостров пережил почти три десятка повторных толчков, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН В крае продолжает действовать режим ЧС, а жителям и туристам рекомендуют держаться подальше от вулканов