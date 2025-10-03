В Славянске и Краматорске пропал свет после ударов по ТЭЦ

В Славянске, Краматорске и Константиновке пропал свет после российских ударов. Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска», — заявил чиновник.

Отмечается, что накануне отключения электричества в Краматорске прозвучала серия взрывов. По сообщению Telegram-канала «Военкоры Русской весны», в районе теплоэлектростанции в Краматорске поднимается столб дыма.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.