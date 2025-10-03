ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по ЛЭП и жилым домам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаки на наш регион», — написал он.

По его словам, дроны украинских войск атаковали три частных дома и два многоквартирных. Помимо того, при взрыве беспилотника в Шебекино пострадала женщина. Она обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали медицинскую помощь.

В этот же день ВСУ ударили по торговому центру в Курской области. Два человека — мужчина и женщина — пострадали в результате удара. Первую помощь им оказали, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.