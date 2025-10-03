В Дагестане обнаружили майнинг-ферму с 32 аппаратами

Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" обнаружили майнинг-ферму с 32 работающими аппаратами для добычи криптовалюты. Сумма ущерба составляет порядка 10 млн рублей, сообщили в компании.

"В подвале многоэтажного дома в микрорайоне Турали города Махачкалы обнаружили майнинг-ферму с 32 работающими аппаратами для добычи криптовалюты. Для подавления шума и охлаждения устройств для майнинга владелец фермы поместил их в емкости со специальной водоэмульсионной жидкостью. Оборудование "фермы-амфибии" было подключено к электросетям незаконно. Круглосуточно работающие майнинг-аппараты создавали дополнительную нагрузку на внутридомовые электрические сети и энергооборудование, снижали напряжение в сети и приводили к нарушениям электроснабжения", - говорится в сообщении.

Из-за хищения энергоресурса майнером у жильцов многоквартирного дома выходила из строя бытовая техника.

"В ходе оперативных мероприятий "подводные" майнинг-аппараты были изъяты. Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, составляет порядка 10 млн рублей. Специалисты устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в компании.