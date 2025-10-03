В Якутске нашли тела женщины и её 11-летнего сына

В Якутске следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины и ребёнка, сообщили в Следственном комитете Якутии.

«Следователем… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тела 40-летней женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска.

Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что суд отправил под стражу мужчину, который избивал 11-летнего пасынка в Подмосковье.

По имеющимся у следствия данным, в один из дней отчим хотел убить мальчика, но не смог из-за своей инвалидности. Ребёнок сумел укрыться от него на безопасном расстоянии.