ВСУ ударили по торговому центру в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района», — написал он.

Два человека — мужчина и женщина — пострадали в результате удара. Первую помощь им оказали, госпитализация не потребовалась, добавил чиновник. Помимо того, повреждения получил грузовой автомобиль.

Ранее стало известно, что Суджанский районный суд признал 117 человек жертвами оккупации Курской области украинскими войсками. Указанные граждане, пояснили в пресс-службе суда, без вести пропали в период оккупации украинскими войсками.