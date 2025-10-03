Фигурант дела против Сулейманова умер после задержания
Фигурант дела против миллиардера Ибрагима Сулейманова умер после задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Согласно информации издания, фамилия погибшего — Дарбишев. Причиной смерти, по сообщению источника, стал сердечный приступ. Еще один мужчина с такой же фамилией был арестован.
«Один из Дарбишевых умер от сердечного приступа после задержания, второй, молодой, арестован», — рассказал источник.
Напомним, что 3 октября в Москве был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманова. Его подозревают в убийстве. Позже Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.