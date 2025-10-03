В Бразилии ребенок два дня ждал скорую рядом с телами родителей в машине

В бразильском штате Пернамбуку четырехлетний ребенок провел два дня в автомобиле, который попал в аварию, прежде чем к нему приехала скорая помощь. В той же машине находились тела его родителей, которые погибли в результате ДТП. Об этом в среду, 1 октября, сообщило издание Portal iG.

© Вечерняя Москва

Согласно предварительной информации, машина столкнулась с лошадью, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. По данным Федеральной дорожной полиции, авария произошла 27 сентября, но ребенка нашли только 29 сентября — он находился в детском кресле и оставался пристегнутым.

— Четырехлетний ребенок около двух дней выживал один рядом с телами своих родителей после того, как семья попала в автомобильную аварию на трассе BR-424 в Гараньюнсе , в регионе Агресте, штат Пернамбуку, — говорится в материале.

Мальчика спас местный житель, заметивший разбитый автомобиль и позвавший на помощь. Ребенок находился в сознании и не получил видимых травм, передает издание.

24 сентября на дороге Белогорск — Нижнегорский в районе села Жемчужина в Крыму столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб водитель одной из машин и младенец. Также пострадали двое взрослых и двое детей.