В Подмосковье осудили пособника мошенников, которых перехитрила пенсионерка

Егорьевский городской суд озвучил приговор Артему Арзуманяну, пособнику телефонных мошенников, которые попытались обмануть пенсионерку на 1,8 миллиона рублей. Женщина не повелась на уловки и помогла полиции поймать фигуранта, который получил два года колонии.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Егорьевский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего Артема Арзуманяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники хотели развести женщину под видом сотрудников инвестиционной компании. Аферисты намеревались получить деньги от пенсионерки за квартиру, которую они убеждали продать. Однако женщина не повелась на эти махинации и сообщила обо всем полиции. Правоохранители передали ей деньги в виде билетов банка приколов, которые она отдала курьеру. Пособника мошенников задержали при получении липовых купюр.

Ранее пожилая женщина, проживающая в Саратовской области, помогла полиции задержать курьера аферистов. Она сделала вид, что поверила мошенникам, а сама обратилась к правоохранителям. В полиции выдали ей муляж денег в размере 1,2 миллиона рублей. Эти средства женщина передала пособнику аферистов, которым оказался житель Подмосковья. Его задержали и возбудили уголовное дело.